Виновником энергоаварии на Дальнем Востоке назвали Хабаровский край

Источник: AP 2017

Короткое замыкание на высоковольтной линии, оставившее без электроэнергии несколько регионов Дальнего Востока, произошло в Хабаровском крае. Авария случилась на линии 220 киловольт «Хабаровская — Волочаевка тяговая».

«Ночной осмотр линии результатов не дал. Планируется дальнейшее проведение осмотров ЛЭП с привлечением авиации», — сообщил главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области» Борис Васильев.

По его словам, отключилась линия «Хабаровская — Волочаевка тяговая», а вместе с ней перестала работать линия «Хабаровская — Левобережная». Это привело к разделению энергосистемы на две несинхронно работающие части.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, отключение оставило без энергоснабжения 498 тысяч потребителей Приамурья, 39 тысяч потребителей Южно-Якутской энергосети, 715 тысяч потребителей в Хабаровском крае. В Приморском крае без электричества остались 430 тысяч потребителей. Всего более 1,5 миллиона человек по Дальнему Востоку остались без электроснабжения.

РИА «Восток-Медиа» писало, что причиной аварии на электросетях Дальнего Востока могло стать короткое замыкание на одной из линий электропередачи. «РусГидро» свою причастность к произошедшему отрицает. Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль.

В Приморье обесточенными оказались Артём, Уссурийск, Надеждинский район, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. Авария затронула около 500 тысяч человек. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Свет вернулся и в дома жителей Хабаровского края. В регионе без электроэнергии остались около 300 тысяч человек. Свет в домах пропадал хаотично: то обесточенными оказывался целый жилкомплекс, то пара домов. Социально значимые объекты не пострадали, их перевели на резервные источники питания.

На участке Могоча — Хабаровск Дальневосточной железной дороги отключилось внешнее энергоснабжение тяговых подстанций. Из-за этого задержались в пути пассажирские поезда дальнего следования.