Виновником энергоаварии на Дальнем Востоке назвали Хабаровский край
На территории региона произошло короткое замыкание на высоковольтной линии.
На территории региона произошло короткое замыкание на высоковольтной линии.
Короткое замыкание на высоковольтной линии, оставившее без электроэнергии несколько регионов Дальнего Востока, произошло в Хабаровском крае. Авария случилась на линии 220 киловольт «Хабаровская — Волочаевка тяговая».
«Ночной осмотр линии результатов не дал. Планируется дальнейшее проведение осмотров ЛЭП с привлечением авиации», — сообщил главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области» Борис Васильев.
По его словам, отключилась линия «Хабаровская — Волочаевка тяговая», а вместе с ней перестала работать линия «Хабаровская — Левобережная». Это привело к разделению энергосистемы на две несинхронно работающие части.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что причиной аварии на электросетях Дальнего Востока могло стать короткое замыкание на одной из линий электропередачи. «РусГидро» свою причастность к произошедшему отрицает. Минэнерго взяло ситуацию на особый контроль.
В Приморье обесточенными оказались Артём, Уссурийск, Надеждинский район, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. Авария затронула около 500 тысяч человек. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Свет вернулся и в дома жителей Хабаровского края. В регионе без электроэнергии остались около 300 тысяч человек. Свет в домах пропадал хаотично: то обесточенными оказывался целый жилкомплекс, то пара домов. Социально значимые объекты не пострадали, их перевели на резервные источники питания.
На участке Могоча — Хабаровск Дальневосточной железной дороги отключилось внешнее энергоснабжение тяговых подстанций.
Следователи в Амурской области начали доследственную проверку по факту аварии на электросетях. Обстоятельства и причины произошедшего также будет выяснять специальная комиссия Ростехнадзора.