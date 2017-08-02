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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии после ДТП загорелась «Субару Импреза»

Водитель иномарки не уступил дорогу ««Рено Дастер».

Жуткие кадры с места аварии в Бирске опубликовали в республиканском ГИБДД. Там в минувший вторник, 1 августа, на пересечении улиц Мира с Бурновским трактом столкнулись «Рено Дастер» и «Субару Импреза».

По предварительным данным республиканской госавтоинспекции, 29-летний уфимец за рулем «Субару», поворачивая налево, не уступил дорогу «Рено Дастер», которым управлял 41-летний мужчина из Бирска.

— В результате столкновения произошло возгорание «Субару». За медпомощью обратилась пассажирка «Рено Дастер», — уточнил в своем блоге начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

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