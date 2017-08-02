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15:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

35 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено на Дону

35 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) зарегистрировано на 1 августа 2017 года в Ростовской области.

По информации Роспотребнадзора, также в регионе выявлено 25 заболевших иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

К началу августа в Ростовской области, за помощью к медикам в связи с укусами клещей, которые переносят КГЛ и ИКБ, обратились 7337 человек.

Сообщается, что в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий. На данный момент обработано 14044,07 га.

Также обрабатывается скот. На 1 августа первично обработано 100% крупного и мелкого рогатого скота (414793 и 792661 голов соответственно), повторно -1066540 голов КРС и 1249247 — МРС.

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