35 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено на Дону

По информации Роспотребнадзора, также в регионе выявлено 25 заболевших иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

К началу августа в Ростовской области, за помощью к медикам в связи с укусами клещей, которые переносят КГЛ и ИКБ, обратились 7337 человек.

Сообщается, что в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий. На данный момент обработано 14044,07 га.