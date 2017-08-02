ДТП в Феодосии: не разминулись автобус и легковушка. Погибли два человека

К месту ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе аварийно-спасательный автомобиль «Крым-Спас», 1 отделение 20-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 19-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

В результате ДТП есть пострадавшие. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 8 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщила пресс-служба МЧС России в Крыму.