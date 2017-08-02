ДТП в Феодосии: не разминулись автобус и легковушка. Погибли два человека
ДТП в Феодосии произошло на улице Керченское шоссе около 4.30 утра. Столкнулись рейсовый автобус сообщением «Анапа-Судак» и легковой автомобиль BMW.
ДТП в Феодосии произошло на улице Керченское шоссе около 4.30 утра. Столкнулись рейсовый автобус сообщением «Анапа-Судак» и легковой автомобиль BMW.
К месту ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе
В результате ДТП есть пострадавшие. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 8 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщила
Два человека, находившиеся в легковой машине, погибли.
Подробности аварии выясняют специалисты.