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09:54 (мск), источник: КрымPress

ДТП в Феодосии: не разминулись автобус и легковушка. Погибли два человека

ДТП в Феодосии произошло на улице Керченское шоссе около 4.30 утра. Столкнулись рейсовый автобус сообщением «Анапа-Судак» и легковой автомобиль BMW.

К месту ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе аварийно-спасательный автомобиль «Крым-Спас», 1 отделение 20-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 19-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым.

В результате ДТП есть пострадавшие. Всего в ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — 8 человек личного состава и 3 единицы техники, — сообщила пресс-служба МЧС России в Крыму.

Два человека, находившиеся в легковой машине, погибли.

Подробности аварии выясняют специалисты.

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