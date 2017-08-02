В Сызрани подросток-водитель во время движения потерял своего пассажира

По информации ГИБДД, 17 — летний водитель на автомобиле ВАЗ 2106 двигался по территории парковки у завода «Сельмаш». В этот момент из машины выпал его пассажир, который находился на заднем сидении. В результате 21-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован в ЦГБ.

А на водителя сотрудники автоинспекции составили протокол за то, что он был за рулем без права управления автомобилем и за то, что у автомобиля не было оформлен полис ОСАГО, пишет КТВ-Луч.