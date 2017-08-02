Полицейская машина перевернулась в Актобе
В Актобе произошло ДТП с участием полицейской машины.
В Актобе произошло ДТП с участием полицейской машины.
Сотрудник правоохранительного ведомства перевернулся на служебном автомобиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел на одном из перекрестков в Актобе. Фото и видео с места происшествия были размещены в социальных сетях.
«Полицейская машина ехала по улице Нокина по правой полосе с радаром. Увидев нарушителей, которые движутся на противоположной стороне, водитель сделал резкий разворот, не пропустив ВАЗ-2114, следовавший в попутном направлении с левой полосы», — рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.
У полицейских иная версия произошедшего. «Водитель автомобиля ВАЗ нарушил ПДД. Двигаясь по улице, не снизил скорость движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со служебным полицейским автомобилем “Лада Гранта”, который
По предварительной информации, водитель ВАЗа был лишен права управлять автомобилем.