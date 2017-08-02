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11:19 (мск), источник: Tengrinews

Полицейская машина перевернулась в Актобе

В Актобе произошло ДТП с участием полицейской машины.

Источник: Tengrinews

Сотрудник правоохранительного ведомства перевернулся на служебном автомобиле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел на одном из перекрестков в Актобе. Фото и видео с места происшествия были размещены в социальных сетях.

«Полицейская машина ехала по улице Нокина по правой полосе с радаром. Увидев нарушителей, которые движутся на противоположной стороне, водитель сделал резкий разворот, не пропустив ВАЗ-2114, следовавший в попутном направлении с левой полосы», — рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

У полицейских иная версия произошедшего. «Водитель автомобиля ВАЗ нарушил ПДД. Двигаясь по улице, не снизил скорость движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со служебным полицейским автомобилем “Лада Гранта”, который из-за столкновения перевернулся. В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя ВАЗа составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали в ДВД Актюбинской области.

По предварительной информации, водитель ВАЗа был лишен права управлять автомобилем.

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