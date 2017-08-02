В ДТП с грузовиком в Иркутской области пострадали три ребенка

Источник: РИА "Новости"

В Шелеховском районе Иркутской области произошло ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы минздрава, среди пострадавших не два ребенка, как сообщалось ранее, а три. Также в аварии пострадали трое взрослых.

«Один ребенок — девочка семи лет находится в Ивано-Матрененской детской клинической больнице Иркутска в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Двое других в состоянии средней тяжести госпитализированы в Шелеховскую районную больницу. Из пострадавших взрослых госпитализация понадобилась одному, его состояние средней тяжести», — сообщила собеседник агентства.

Представитель пресс-службы также добавила, что «скорая помощь, доставлявшая в Ивано-Матренинскую больницу тяжелого пациента сбила по дороге женщину. Она доставлена в Иркутскую областную больницу».