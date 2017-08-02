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11:42 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП с грузовиком в Иркутской области пострадали три ребенка

ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Три ребенка пострадали в ДТП в Шелеховском районе, один находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние еще двух — средней тяжести, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы регионального минздрава Татьяна Шкурская.

Источник: РИА "Новости"

В Шелеховском районе Иркутской области произошло ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы минздрава, среди пострадавших не два ребенка, как сообщалось ранее, а три. Также в аварии пострадали трое взрослых.

«Один ребенок — девочка семи лет находится в Ивано-Матрененской детской клинической больнице Иркутска в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Двое других в состоянии средней тяжести госпитализированы в Шелеховскую районную больницу. Из пострадавших взрослых госпитализация понадобилась одному, его состояние средней тяжести», — сообщила собеседник агентства.

Представитель пресс-службы также добавила, что «скорая помощь, доставлявшая в Ивано-Матренинскую больницу тяжелого пациента сбила по дороге женщину. Она доставлена в Иркутскую областную больницу».

Трое детей, пострадавшие в ДТП, ехали в одной машине на заднем сидении. Девочка, которая находится в реанимации, сидела в середине, она не была пристегнута ремнем безопасности.

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