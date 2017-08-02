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10:17 (мск), источник: ЕАН

«Произошло пригорание пищи» — на екатеринбургском ВИЗе горит квартира

На улице Викулова в Екатеринбурге произошло возгорание квартиры.

Сейчас туда стянуты правоохранители, силы Горгаза и медики.

О ЧП ЕАН сообщили жители дома на Викулова, 34/1.

По их словам, квартира эта находится в шестом подъезде. «Сразу несколько машин ДПС, скорой помощи и служба Горгаз прибыли», — сообщили горожане. «Если выяснится, что есть криминальный след, мы обязательно сообщим», — отметили в главке.

Спасатели уже сообщили первые подробности о пожаре: «Произошло пригорание пищи в квартире. Но пострадавших нет».

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