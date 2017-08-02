«Произошло пригорание пищи» — на екатеринбургском ВИЗе горит квартира
На улице Викулова в Екатеринбурге произошло возгорание квартиры.
На улице Викулова в Екатеринбурге произошло возгорание квартиры.
Сейчас туда стянуты правоохранители, силы Горгаза и медики.
О ЧП ЕАН сообщили жители дома на Викулова, 34/1.
По их словам, квартира эта находится в шестом подъезде. «Сразу несколько машин ДПС, скорой помощи и служба Горгаз прибыли», — сообщили горожане. «Если выяснится, что есть криминальный след, мы обязательно сообщим», — отметили в главке.
Спасатели уже сообщили первые подробности о пожаре: «Произошло пригорание пищи в квартире. Но пострадавших нет».