«Произошло пригорание пищи» — на екатеринбургском ВИЗе горит квартира

По их словам, квартира эта находится в шестом подъезде. «Сразу несколько машин ДПС, скорой помощи и служба Горгаз прибыли», — сообщили горожане. «Если выяснится, что есть криминальный след, мы обязательно сообщим», — отметили в главке.