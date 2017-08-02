Мужчина украл деньги, представившись сотрудником банка

Подозреваемый 25-летний житель соседней республики. Он позвонил по телефону местному жителю и представившись сотрудником банка предложил владельцу карты принять участие в акции по снижению кредитной ставки. Для этого злоумышленник попросил назвать данные банковской карты. Когда мужчина понял, что с его счета пропали более 15 тысяч рублей, он обратился в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, принадлежит московской гостинице. Правоохранители установили, что телефонный звонок в Мостовской район был совершен постояльцами, прибывшими из соседней республики. Кубанские полицейские задержали мужчин по месту жительства. В отделе полиции один из них сознался в содеянном», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснили следователи, 25-летний парень работал в банковской системе и имел доступ к базе клиентов. Правоохранителям известно о 18 эпизодах мошенничества совершенных злоумышленником в соседнем регионе.