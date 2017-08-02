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11:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Тифом и боррелиозом заразились жители Хабаровского края от клещей

По мнению экспертов, в этом году ситуация с укусами не критическая.

Источник: РИА "Новости"

Жители Хабаровского края подхватили от клещей тиф и боррелиоз. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» специалисты Роспотребнадзора, в этом году от укусов пострадало на 16% меньше людей, чем весной и летом 2016 года, и это несмотря на то, что в нынешнем сезоне опасные насекомые проснулись раньше обычного.

 — С начала сезона в Хабаровском крае от укусов клещей пострадали 5520 человек. Экстренную профилактику иммуноглобулином получили 2 643 человека. В регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, 42 случая заболевания сибирским клещевым тифом, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. Несмотря на низкую активность насекомых, жителей просят не пренебрегать правилами личной безопасности при выходе в лесополосу, а в случае, если клещ все же присосался — обращаться к врачу.

Снятого клеща необходимо доставить в лабораторию «Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии и эпидемиологии: ул. Шевченко, д. 2.

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