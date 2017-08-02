Тифом и боррелиозом заразились жители Хабаровского края от клещей

Жители Хабаровского края подхватили от клещей тиф и боррелиоз. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» специалисты Роспотребнадзора, в этом году от укусов пострадало на 16% меньше людей, чем весной и летом 2016 года, и это несмотря на то, что в нынешнем сезоне опасные насекомые проснулись раньше обычного.