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11:33 (мск), источник: Восток Медиа

Суд решит судьбу филиппинца-убийцы с совгаванского корабля

Моряк зарезал двух своих земляков в ходе пьяной ссоры.

Источник: Восток Медиа

Следователи Дальневосточного СУ на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Филиппины. Мужчину обвиняют в двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что обвиняемый и двое пострадавших являлись членами экипажа морозильного судна «Юго-Восток 3», приписанного к порту Советская Гавань. В ночь на 22 ноября 2016 года, когда корабль находился в нейтральных водах Берингова моря, в одной из кают судна моряки распивали спиртные напитки.

«Между членами экипажа произошёл конфликт. Обвиняемый ножом нанес телесные повреждения двум гражданам Республики Филиппины. Оба моряка скончались от ранений», — говорится в сообщении.

Следователи допросили 18 свидетелей, проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, психолого-психиатрическая и генотипоскопическая судебные экспертизы. Вина мужчины полностью доказана. Его судьбу решит суд.

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