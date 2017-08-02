Суд решит судьбу филиппинца-убийцы с совгаванского корабля

Следователи Дальневосточного СУ на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Филиппины. Мужчину обвиняют в двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что обвиняемый и двое пострадавших являлись членами экипажа морозильного судна «Юго-Восток 3», приписанного к порту Советская Гавань. В ночь на 22 ноября 2016 года, когда корабль находился в нейтральных водах Берингова моря, в одной из кают судна моряки распивали спиртные напитки.