Суд решит судьбу филиппинца-убийцы с совгаванского корабля
Моряк зарезал двух своих земляков в ходе пьяной ссоры.
Моряк зарезал двух своих земляков в ходе пьяной ссоры.
Следователи Дальневосточного СУ на транспорте направили в суд уголовное дело в отношении гражданина Республики Филиппины. Мужчину обвиняют в двойном убийстве.
Как сообщили в
«Между членами экипажа произошёл конфликт. Обвиняемый ножом нанес телесные повреждения двум гражданам Республики Филиппины. Оба моряка скончались от ранений», — говорится в сообщении.
Следователи допросили 18 свидетелей, проведены