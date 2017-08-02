В Казани уголовное дело в отношении сотрудников ФМС передали в суд

Трое жителей Казани в зависимости от роли каждого обвиняются в организации преступного сообщества, взяточничестве, организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и внесении в госреестры недостоверных сведений.

По версии следствия, 30-летний безработный житель Казани предложил сотруднику миграционной службы регистрировать иностранцев за денежное вознаграждение. Согласно их схеме, работник УФМС по РТ (ныне Управление по вопросам миграции МВД по РТ- прим. ред.) без предварительной проверки принимал документы о регистрации иностранцев, получая от организатора по 500 рублей за каждого клиента.

В состав преступного сообщества также вошел 46-летний гражданин Узбекистана, который подыскивал клиентов.

В итоге с января по июнь 2016 года фигуранты уголовного дела организовали незаконное пребывание в России 1363 иностранцев. С каждого из них они брали по 1,5 тыс. рублей.

Также следствие установило, что начальник отдела миграционного учета иностранных граждан регионального ФМС, узнав, что полицейские проводят проверку в его отделе, опасаясь выявления возможных противоправных действий сотрудников УФМС, дал указание подчиненным уничтожить документы, сформированные в 2014—2015 годы. Также он дал подчиненному указание о постановке на миграционный учет иностранных граждан по месту жительства ранее умершего жителя Казани.

В ходе следствия гражданин Узбекистана скрылся от следствия. Он объявлен в международный розыск.