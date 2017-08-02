Верховный суд утвердил приговор 5 убийцам воронежского студента

Верховный суд РФ утвердил обвинительный приговор 5 парням из Новохопёрска. Их судили за жестокое убийство 21-летнего студента Алексея Семёнова и его 21-летнего друга Фёдора Б., который лишился глаза и стал инвалидом. За преступления облсуд назначил четверым парням по 10 лет лишения свободы. На момент преступления им не исполнилось 18 лет, и это максимально возможное наказание для них. Пятый участник нападения, 23-летний Руслан Гареев, получил 21 год колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с каждого осужденного по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитого — в итоге 7,5 млн рублей.

Защита молодых людей, четверо из которых отказались признать вину, обжаловала приговор в Верховном суде РФ. В апелляции приговор утвердили, снизив несовершеннолетним участникам нападения наказания на несколько месяцев. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в прокуратуре Воронежской области. Приговор вступил в законную силу.

Как установил суд, пятеро парней напали на Алексея Семёнова и его приятеля Фёдора Б. в ночь с 4 на 5 января 2015 года. Они несколько раз покупали пиво на автозаправке на въезде в Новохоперск и придумали её ограбить. Их судили за жестокое убийство 21-летнего студента Алексея Семёнова и его 21-летнего друга Фёдора Б., который жил один в съемной квартире. Их судили за жестокое убийство 21-летнего студента Алексея Семёнова и его 21-летнего друга Фёдора Б., Их судили за жестокое убийство 21-летнего студента Алексея Семёнова и его 21-летнего друга Фёдора Б., Их судили за жестокое убийство 21-летнего студента Алексея Семёнова и его 21-летнего друга Фёдора Б., Алексей Е. и 22-летний Руслан Гарееев. Чтобы добраться до АЗС и скрыться после нападения, парням нужна была машина.

Четверо из пяти подсудимых старались нивелировать обвинения, заявив о минимальном участии в произошедшем. На следствии они признавались в убийстве.

Алексей Е. незадолго до посиделок у Антона встречался в Новохоперске с приятелем из поворинского села Пески Алексеем Семёновым. Вот Алексей Е. и предложил угнать автомобиль студента. Алексей Е. позвонил Семёнову и попросил отвезти его с друзьями в село Алфёровка. Выходя из квартиры Антона, сообщники взяли с собой молоток и электрошокер.

Студент Семёнов приехал к дому Антона с другом Фёдором. В дороге Алексей Семенов, услышав просьбу остановиться, съехал на обочину. Руслан вышел из машины, после чего остальные напали на водителя и его друга. Алексей и Фёдор выскочили из машины и побежали.

Сообщники догнали Федора и били его по голове баллонным ключом из машины. Парень потерял сознание. Думая, что он мёртв, пятеро юношей бросились за Алексеем. Они догнали его в поле. Как установили следователи, Алексея били домкратом по голове по очереди, чтобы никто не «сдал». После жестокой расправы, бросив жертв в поле, молодчики передумали совершать разбой. «Двенадцатую» угнали и бросили недалеко от заправки.

Фёдор выжил чудом. Через несколько часов его заметил проезжавший мимо автомобилист, который вызвал «скорую». Парень получил тяжелую черепно-мозговую травму, у него была разбита половина лица, он потерял глаз. Сам Фёдор и его семья в процессе почти не участвовали.

Родители студента Александр и Ольга Семёновы два года ездили в Воронеж с другого конца области, из поворинского села Пески. Несмотря на дальнюю дорогу, они не пропустили ни одного визита к следователю, ни одного из более 20 заседаний суда. Когда Алексей убегал от убийц, он успел позвонить отцу. Александр Семёнов слышал, как напуганный сын кричал: «Что ж ты делаешь, Лёха?». И отец среди ночи бросился звонить старшему сыну, вместе поехали искать Алексея.