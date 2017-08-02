На Байкале завершился промысловый сезон

Источник: Вести Иркутск

Рыболовное лето гораздо короче календарного, поэтому уже в пять часов утра бригада Павла Благодетелева в полном составе на берегу Байкала. В последний день летнего сезона рыбаки готовят невод по обычной схеме: латают дыры в первую очередь в мотне.

Они ещё не знают, сколько раз сегодня получится забросить снасть: если позволит погода и будет подходящим улов, то в море выйдут дважды, но может и заштормить. Этим летом Кабанский рыбзавод сократил количество закидных бригад и вовсе отказался от неводов, которые весь сезон стоят на одном месте: рыбы мало.

— До самого начала не знали — будем рыбачить или нет. Когда квоты дали — собрались по-шустрому, — говорит рыбак Александр Степанов.

В баркас бухты укладываются одна за другой аккуратно, чтобы при забросе канаты не запутались. Гружёную лодку тянет старенький катер, на нём много лет работал ещё отец бригадира. Уходят от берега на три километра.

Наступает самый ответственный момент: рыбаки забрасывают невод. Перед возвращением на берег — обязательный ритуал: омывание байкальской водой. А потом несколько часов ожидания и лишь догадки — придёт невод с омулем или снасть останется пустой.

— В этом сезоне более-менее рыбы было. Получше, чем в прошлом году. В прошлом году всё пусто было, считай, — говорит рыбак Александр Степанов.

Попалась браконьерская сеть, её рыбаки порезали на части. А небольшую стерлядку, запутавшуюся в капроновой ячее, выпустили на волю.