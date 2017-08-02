Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
7 интересных фактов о еврейских именах
В России упразднили понятие «дача»
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Владельцев «резиновых» квартир в Хабаровском крае обещают сажать

В этом году в регионе выявлено 536 фактов фиктивной прописки.

В Хабаровском крае держателей так называемых «резиновых» квартир отправляют в тюрьму, либо собственники платят огромные штрафы. Бороться с фиктивными прописками и незаконными постановками на учет иностранцев решили после того, как стали выявляться массовые факты фиктивных регистраций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В одной квартире могло быть прописано по 20 человек, которые по факту там не проживали.

 — «Резиновые» дома характерны для крупных городов, где есть большой процент мигрирующего населения. Собственники жилых помещений раньше имели возможность регистрировать неограниченное количество граждан, так как в законе не было никакой ответственности за это. Максимальное наказание — небольшой штраф. Решить проблему позволил закон, который приняли в конце 2013 года. Тогда были введены такие понятия, как фиктивная регистрация по месту жительства и фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, — говорит начальник управления по вопросам миграции УМВД края Марина Довгий. — Теперь ответственность за фиктивную прописку у нас в стране уголовная. Человек может отделаться либо штрафом от 100 до 500 тыс рублей, либо сесть на срок до 3 лет. Несмотря на суровость наказания и риск, в Хабаровском крае «резиновые» квартиры не перевелись.

 — В этом году в регионе выявлено 536 фактов фиктивной прописки, — продолжает Марина Довгий. — Все граждане, имеющие фиктивную регистрацию, были сняты с учета. Благодаря новому закону, понятие «резиновые квартиры» в скором времени будет ликвидировано. Сейчас на руках правоохранителей находится 97 уголовных дел по фактам фиктивной прописки граждан, в том числе и иностранцев. В суд направлено 51 уголовное дело.

 — Как правило из числа иностранных граждан фиктивно регистрируют приезжих из стран СНГ, — говорит начальник отдела дознания УМВД Кирилл Мазий. — Благодаря ужесточению наказания за незаконную прописку, в крае снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами, на 10%. В 2017 году суды Хабаровского края вынесли приговоры в отношении 32 подсудимых, которые незаконно прописывали людей в помещении, в том числе и иностранцев. Некоторых приговорили к лишению свободы. Хочется напомнить, что каждый факт фиктивной постановки на учет является законченным преступлением. Те, кто хочет фиктивно зарегистрировать в своей квартире людей, должны понимать, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности. А если иностранец, который незаконно был прописан в помещении, еще и совершил преступление, то собственника квартиры привлеку к ответственности как пособника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь