Владельцев «резиновых» квартир в Хабаровском крае обещают сажать

В Хабаровском крае держателей так называемых «резиновых» квартир отправляют в тюрьму, либо собственники платят огромные штрафы. Бороться с фиктивными прописками и незаконными постановками на учет иностранцев решили после того, как стали выявляться массовые факты фиктивных регистраций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В одной квартире могло быть прописано по 20 человек, которые по факту там не проживали.

— «Резиновые» дома характерны для крупных городов, где есть большой процент мигрирующего населения. Собственники жилых помещений раньше имели возможность регистрировать неограниченное количество граждан, так как в законе не было никакой ответственности за это. Максимальное наказание — небольшой штраф. Решить проблему позволил закон, который приняли в конце 2013 года. Тогда были введены такие понятия, как фиктивная регистрация по месту жительства и фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, — говорит начальник управления по вопросам миграции УМВД края Марина Довгий. — Теперь ответственность за фиктивную прописку у нас в стране уголовная. Человек может отделаться либо штрафом от 100 до 500 тыс рублей, либо сесть на срок до 3 лет. Несмотря на суровость наказания и риск, в Хабаровском крае «резиновые» квартиры не перевелись.

— В этом году в регионе выявлено 536 фактов фиктивной прописки, — продолжает Марина Довгий. — Все граждане, имеющие фиктивную регистрацию, были сняты с учета. Благодаря новому закону, понятие «резиновые квартиры» в скором времени будет ликвидировано. Сейчас на руках правоохранителей находится 97 уголовных дел по фактам фиктивной прописки граждан, в том числе и иностранцев. В суд направлено 51 уголовное дело.