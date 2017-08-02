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11:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Человеческий скелет обнаружил грибник у трассы Хабаровск — Комсомольск

Останки отправили на исследование.

Источник: Губерния онлайн

На 23-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в окрестностях села Сергеевка, грибник нашел человеческий скелет. Останки лежали в кустах всего в нескольких метрах от оживленного шоссе, сообщает портал «Губерния».

За то время, что тело пролежало у междугородней трассы, оно совершенно разложилось. Судя по ремню и остаткам одежды, это был мужчина. Установить, от чего он погиб, попытаются криминалисты. Возможно, это сбитый пешеход, которого бросили умирать в кустах, или жертва убийства. Первые выводы специалисты сделают после лабораторного исследования останков.

Напомним, что в прошлом месяце скелет нашли и у станции Красная Речка в Хабаровске.

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