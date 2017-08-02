Резкое ухудшение погоды ожидается в Хабаровском крае в ближайшие дни
Сильные дожди и ливни придут на территорию центральных и южных районов края.
Сильные дожди и ливни придут на территорию центральных и южных районов края.
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с активизацией фронтальных разделов
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в результате обильных осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера. При этом могут вводиться ограничения в работе автомобильного и воздушного транспорта. При несоблюдении скоростного режима, нарушений правил дорожного движения возможно увеличение количества ДТП на трассах федерального значения сообщением Хабаровск — Владивосток,
Скопление дождевых осадков, плохая работа и засоренность водоотводных каналов и ливневых канализационных стоков, дренажных систем, разлив рек также может привести к подмыву опор мостов, размыву дорожного полотна, кратковременному подтоплению придворовых территорий на пониженных участках местности и вдоль русел рек и ручьев.
Кроме этого сильные дожди и ливни могут послужить причиной нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, стать причиной аварий на ЛЭП и линиях связи.
В связи с прохождение циклона в данных районах края на реках гидрологами прогнозируется формирование паводков с увеличением уровней воды на 0,5−1,0 м. это может привести к подтоплению пойм рек, подъему уровней грунтовых вод и подтоплению дорог местного значения, сельскохозяйственных угодий, сенокосов, полей, участков местности, расположенных в низкопойменных местах.
При сильных дождях, ливнях происходит переувлажнения грунта,
Исходя из прогноза опасных погодных условий, Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.