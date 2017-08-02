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11:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Резкое ухудшение погоды ожидается в Хабаровском крае в ближайшие дни

Сильные дожди и ливни придут на территорию центральных и южных районов края.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с активизацией фронтальных разделов юго-западного циклона с 3 по 4 августа 2017 на территории Хабаровского, Амурского, Нанайского и Верхнебуреинского районов Хабаровского края ожидаются местами сильные дожди и ливни, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в результате обильных осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера. При этом могут вводиться ограничения в работе автомобильного и воздушного транспорта. При несоблюдении скоростного режима, нарушений правил дорожного движения возможно увеличение количества ДТП на трассах федерального значения сообщением Хабаровск — Владивосток, Хабаровск-Находка, на трассах краевого значения.

Скопление дождевых осадков, плохая работа и засоренность водоотводных каналов и ливневых канализационных стоков, дренажных систем, разлив рек также может привести к подмыву опор мостов, размыву дорожного полотна, кратковременному подтоплению придворовых территорий на пониженных участках местности и вдоль русел рек и ручьев.

Кроме этого сильные дожди и ливни могут послужить причиной нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, стать причиной аварий на ЛЭП и линиях связи.

В связи с прохождение циклона в данных районах края на реках гидрологами прогнозируется формирование паводков с увеличением уровней воды на 0,5−1,0 м. это может привести к подтоплению пойм рек, подъему уровней грунтовых вод и подтоплению дорог местного значения, сельскохозяйственных угодий, сенокосов, полей, участков местности, расположенных в низкопойменных местах.

При сильных дождях, ливнях происходит переувлажнения грунта, из-за чего возможен подмыв коревой системы и обрушение старых деревьев, повреждение крепёжной системы, столбов широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Исходя из прогноза опасных погодных условий, Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

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