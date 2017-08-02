В Челябинске на улице имени женского праздника изъяли 352 литра алкогольного контрафакта
В челябинском продуктовом магазине по улице 8 марта полиция обнаружила 352 литра нелицензированного алкоголя.
В челябинском продуктовом магазине по улице 8 марта полиция обнаружила 352 литра нелицензированного алкоголя.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД по Челябинску, контрафактное спиртное могло принести владельцу магазина около 70 тысяч рублей прибыли.
В отношении предпринимателя составлено два административных протокола. Дальнейшую судьбу нечистого на руку коммерсанта решит мировой судья Советского района.