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11:33 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на улице имени женского праздника изъяли 352 литра алкогольного контрафакта

В челябинском продуктовом магазине по улице 8 марта полиция обнаружила 352 литра нелицензированного алкоголя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УМВД по Челябинску, контрафактное спиртное могло принести владельцу магазина около 70 тысяч рублей прибыли.

В отношении предпринимателя составлено два административных протокола. Дальнейшую судьбу нечистого на руку коммерсанта решит мировой судья Советского района.

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