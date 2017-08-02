Неизвестные разгромили и обворовали омский приют для собак «Друг»

Вопиющий случай произошел в приюте для бездомных собак «Друг». Вчера ночью неизвестные ворвались в склад приюта, взломав дверь и разбив стекло. В это время в помещении был пес Остап, но он никак не мог помешать грабителям: у Остапа нет передних лап, он еле передвигается, к тому же сидел в клетке.

Пес Остап попал в приют зимой, когда его умирающим нашли на улице. Неизвестные отрубили ему передние лапы.

Утром пришедшая на работу администратор застала печальную картину: в помещении разломано и разбросано все то, что еще вечером лежало аккуратно и по полочкам. Неизвестные вандалы разбросали инструменты и медикаменты, разлили краску. К счастью, собак не тронули.

Зоозащитники тут же обратились в полицию. После проведения проверки и установления суммы причиненного ущерба было возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— На момент прибытия сотрудников полиции не было ясно, что конкретно похитили. Сегодня стало известно, что сумма ущерба составила 11 тысяч рублей: похитили болгарку и электропилу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сами сотрудники приюта теряются в догадках, кто мог совершить такое злодейство и обокрасть благотворительную организацию. Теперь к ежедневным заботам о 400 подопечных хвостатых прибавилась еще одна: руководству нужно решить, как защитить питомцев и имущество от возможных дальнейших краж и взломов.

Татьяна Дугина, руководитель приюта для бездомных собак «Друг»:

— Это могли быть и волонтеры, которые сюда пришли вроде бы с добрыми намерениями, но мы не знаем, у кого что в голове. Хочется сказать фразу: «Чем больше познаю людей, тем больше нравятся собаки». Надо будет думать, как защищать наше имущество, наших животных, потому что все может быть дальше, слава богу, все обошлось без жертв с собаками (Цитата по «12 каналу»).

Как подозревают работники «Друга», налет совершил некто знакомый с приютом — злодеи знали, где находятся видеокамеры и вырвали их. Со слов зоозащитников, им больше обидно не из-за воровства, а за бездомных собак.