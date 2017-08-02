На Кубани полиция задержала вооруженных грабителей банка

Сотрудники полиции по горячим следам задержали всех участников разбойного нападения.

По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, с сообщением о разбойном нападении в дежурную часть отдела МВД России по Крыловскому району обратился сотрудник отделения банка. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хищение было совершено с применением предметов, схожих с пистолетом, и обрезом двуствольного ружья. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись на автомобиле, в салоне которого находились еще двое мужчин. Оперативники бросились на их поиски.

— Двоих подозреваемых сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам в Кущевском районе Краснодарского края, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Ими оказались 30-летний местный житель и 39-летний мужчина, не имеющий места регистрации. При проведении дальнейших мероприятий в Северском районе Ростова-на-Дону правоохранители задержали остальных подозреваемых — 27-летнего жителя станицы Кущевской и 45-летнего приезжего. В ходе разбирательства установлена их причастность к еще одному разбойному нападению, совершенному в тот же день на финансовое учреждение в Ростовской области.

При досмотре автомашины задержанных полицейские обнаружили и изъяли предметы, схожие с обрезом охотничьего ружья, арбалет, травматический пистолет, нож и нунчаки. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.