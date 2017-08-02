Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:49 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани полиция задержала вооруженных грабителей банка

Дерзкое ограбление было свершено в станице Кугоейской Крыловского района Кубани, где из кассы банка ворвавшиеся в кредитное учреждение неизвестные мужчины похитили около 170 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали всех участников разбойного нападения.

По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, с сообщением о разбойном нападении в дежурную часть отдела МВД России по Крыловскому району обратился сотрудник отделения банка. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хищение было совершено с применением предметов, схожих с пистолетом, и обрезом двуствольного ружья. Завладев деньгами, злоумышленники скрылись на автомобиле, в салоне которого находились еще двое мужчин. Оперативники бросились на их поиски.

— Двоих подозреваемых сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам в Кущевском районе Краснодарского края, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Ими оказались 30-летний местный житель и 39-летний мужчина, не имеющий места регистрации. При проведении дальнейших мероприятий в Северском районе Ростова-на-Дону правоохранители задержали остальных подозреваемых — 27-летнего жителя станицы Кущевской и 45-летнего приезжего. В ходе разбирательства установлена их причастность к еще одному разбойному нападению, совершенному в тот же день на финансовое учреждение в Ростовской области.

При досмотре автомашины задержанных полицейские обнаружили и изъяли предметы, схожие с обрезом охотничьего ружья, арбалет, травматический пистолет, нож и нунчаки. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.

В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Видео: На месте схода айсберга в триллион тонн растут новые трещины
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь