На Кубани полиция задержала вооруженных грабителей банка
Дерзкое ограбление было свершено в станице Кугоейской Крыловского района Кубани, где из кассы банка ворвавшиеся в кредитное учреждение неизвестные мужчины похитили около 170 тысяч рублей.
Дерзкое ограбление было свершено в станице Кугоейской Крыловского района Кубани, где из кассы банка ворвавшиеся в кредитное учреждение неизвестные мужчины похитили около 170 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали всех участников разбойного нападения.
По информации
— Двоих подозреваемых сотрудники уголовного розыска задержали по горячим следам в Кущевском районе Краснодарского края, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Ими оказались 30-летний местный житель и 39-летний мужчина, не имеющий места регистрации. При проведении дальнейших мероприятий в Северском районе
При досмотре автомашины задержанных полицейские обнаружили и изъяли предметы, схожие с обрезом охотничьего ружья, арбалет, травматический пистолет, нож и нунчаки. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.
В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.