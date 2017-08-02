Под Волгоградом «тринадцатая» перевернулась в кювет, погиб водитель

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 05:00 во вторник, 1 августа, 27-летний водитель отечественного авто ехал со стороны рабочего поселка Новониколаевский в сторону поселка Комсомольский. Подъезжая к к.п. Комсомольский он при обгоне другой машины не справился с управлением и опрокинулся в кювет по ходу движения.