Воронежский водитель получил условный срок за сбитого сотрудника ДПС

Воронежского водителя осудили за сбитого сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 2 августа. Мужчина попытался скрыться от полицейских.

По данным следствия, экипаж ДПС преследовал автомобиль 42-летнего воронежца в Советском районе в ночь с 13 на 14 февраля 2017 года. Пьяный мужчина нарушил ПДД и не остановился по требованию полицейских. Сотрудники ДПС решили заблокировать движение автомобиля и попытались остановить водителя. Мужчина наехал на одного из работников полиции и попытался скрыться. Правоохранители задержали воронежца.