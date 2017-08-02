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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский водитель получил условный срок за сбитого сотрудника ДПС

Пьяный мужчина нарушил правила ПДД и попытался скрыться.

Воронежского водителя осудили за сбитого сотрудника ДПС, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 2 августа. Мужчина попытался скрыться от полицейских.

По данным следствия, экипаж ДПС преследовал автомобиль 42-летнего воронежца в Советском районе в ночь с 13 на 14 февраля 2017 года. Пьяный мужчина нарушил ПДД и не остановился по требованию полицейских. Сотрудники ДПС решили заблокировать движение автомобиля и попытались остановить водителя. Мужчина наехал на одного из работников полиции и попытался скрыться. Правоохранители задержали воронежца.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Воронежец признал вину. Уголовное дело направили в суд. Мужчина получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор могут обжаловать в течение десяти дней.

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