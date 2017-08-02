На ж/д станции Кротовка ударило током забравшегося на вагон подростка
Происшествие случилось в результате нарушения правил нахождения на объектах ж/д транспорта.
Происшествие случилось в результате нарушения правил нахождения на объектах ж/д транспорта.
Во вторник, 1 августа, около 17:00 на территории ж/д вокзала в Кротовке при нахождении на вагоне электротоком ударило 13-летнего подростка, который был обнаружен своим братом и доставлен в больницу
Как пояснил помощник прокурора, сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Данное происшествие случилось в результате нарушения правил нахождения на объектах ж/д транспорта.
Как сообщил Алексей Якишин, проверку по данному факту проводят сотрудники Отдела полиции