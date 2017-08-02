Адвокаты Екатерины Пузиковой обжаловали приговор

Напомним, Пузикова была признана виновной в отравлении мужа — заместителя председателя самарского филиала «Россельхозбанка». Преступление было совершено 7 марта 2012 года в загородном доме Пузиковых во время вечеринки по случаю дня рождения родственника.

«Выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли на решение вопроса о виновности нашей подзащитной, — считает адвокат Василий Гурко. — Например, суд делает вывод о наличии яда именно в порции пюре, поданной подсудимой потерпевшему, поскольку данная пища имела горький вкус. И одновременно утверждает в приговоре, что вкусовые свойства солей таллия не известны, и потому доводы защиты об отсутствии у них вкуса ничем не обоснованы. Получается, что в приговоре суд противоречит сам себе!».

Ранее приговор Пузиковой, основанный на тех же доводах, что и вновь вынесенный, уже отменялся в апелляции. После этого около года проводилось дополнительное расследование.

Также в приговоре утверждается, что осужденная выбрала время и место отравления так, чтобы подозрение в совершении преступления пало на других присутствовавших.

Однако, по словам защитника, в отличие от всех присутствовавших на месте происшествия лиц, только подсудимая имела каждодневный доступ к пище мужа и могла осуществить его отравление в любое время, без свидетелей и без риска своего изобличения. Для подсудимой не имело никакого смысла добавлять яд в пищу, которую она сама при всех приготовила и подала своему мужу, если считать, что яд к тому же имел горький вкус.

Также защита указывает на то, что версия отравления, связанная с профессиональной деятельностью погибшего, не расследовалась и судом не оценена. В деле имеются показания потерпевшей, которая утверждает, что ей звонил Федотов — начальник службы безопасности банка и предупреждал о том, что с ее сыном должно случиться что-то непоправимое. В тот же день Пузиков и был отправлен.

«Однако несмотря на то, что это обстоятельство доказано, Федотов не признал этих фактов, очевидно, скрывая от суда эти обстоятельства и причины, побудившие его предупредить мать погибшего о грозящей ее сыну опасности. Но суд не разрешает и этих противоречий, не выясняет взаимосвязь этих событий с происшедшим преступлением, совершенно оставляя их без внимания в приговоре», — говорит адвокат.