В Таганроге двое мужчин в масках залезли в дом к пенсионеру и угрожали ему ножом
В Таганроге полиция задержала мужчину, который подозревается в разбое. Об этом сообщает
В Таганроге полиция задержала мужчину, который подозревается в разбое. Об этом сообщает
По предварительным данным, двое мужчин в масках проникли в частный дом и, угрожая хозяину ножом, потребовали деньги. Пенсионер отказался отдать им свои сбережения. Пока злоумышленники угрожали мужчине, его жена успела сообщить о нападении в полицию. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых — 52-летнего мужчину.
Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за самоуправство. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Устанавливается местонахождение второго подозреваемого.