В Таганроге двое мужчин в масках залезли в дом к пенсионеру и угрожали ему ножом

По предварительным данным, двое мужчин в масках проникли в частный дом и, угрожая хозяину ножом, потребовали деньги. Пенсионер отказался отдать им свои сбережения. Пока злоумышленники угрожали мужчине, его жена успела сообщить о нападении в полицию. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых — 52-летнего мужчину.