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12:10 (мск), источник: Городской репортер

В Таганроге двое мужчин в масках залезли в дом к пенсионеру и угрожали ему ножом

В Таганроге полиция задержала мужчину, который подозревается в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, двое мужчин в масках проникли в частный дом и, угрожая хозяину ножом, потребовали деньги. Пенсионер отказался отдать им свои сбережения. Пока злоумышленники угрожали мужчине, его жена успела сообщить о нападении в полицию. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых — 52-летнего мужчину.

Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за самоуправство. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Устанавливается местонахождение второго подозреваемого.

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