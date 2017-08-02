Реализатор магазина в Симферополе украл из его кассы 300 тыс руб

Продавец, работающий в одном из магазинов Симферополя, похитил из его кассы 300 тыс руб, передает пресс-служба МВД по Крыму.

В ведомстве отметили, что заявление о недостаче правоохранителям написал хозяин магазина.

«В дежурную часть отдела полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в кассе своего магазина он обнаружил недостачу в сумме 300 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего работника магазина, который являлся реализатором товара.