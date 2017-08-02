Реализатор магазина в Симферополе украл из его кассы 300 тыс руб
Злоумышленник был пойман и ему грозит до двух лет лишения свободы.
Злоумышленник был пойман и ему грозит до двух лет лишения свободы.
Продавец, работающий в одном из магазинов Симферополя, похитил из его кассы 300 тыс руб, передает
В ведомстве отметили, что заявление о недостаче правоохранителям написал хозяин магазина.
«В дежурную часть отдела полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в кассе своего магазина он обнаружил недостачу в сумме 300 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.
Во время проведения
Согласно заявлению злоумышленника, денежные средства он похитил для того, чтобы рассчитаться с долгами. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.