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11:28 (мск), источник: АиФ Крым

Реализатор магазина в Симферополе украл из его кассы 300 тыс руб

Злоумышленник был пойман и ему грозит до двух лет лишения свободы.

Продавец, работающий в одном из магазинов Симферополя, похитил из его кассы 300 тыс руб, передает пресс-служба МВД по Крыму.

В ведомстве отметили, что заявление о недостаче правоохранителям написал хозяин магазина.

«В дежурную часть отдела полиции Симферополя обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в кассе своего магазина он обнаружил недостачу в сумме 300 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего работника магазина, который являлся реализатором товара.

Согласно заявлению злоумышленника, денежные средства он похитил для того, чтобы рассчитаться с долгами. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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