В Мособлсуде раскрыли подробности перестрелки с «бандой GTA»
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силовики, которые отразили нападение членов «банды GTA» в суде во вторник, обеспечивали безопасность на процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силовики, которые отразили нападение членов «банды GTA» в суде во вторник, обеспечивали безопасность на процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах
«Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились», — сказала Осипова.
По словам
Осипова пояснила, что в лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенный на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского, но еще находились полицейские.
Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов.
Дело
По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.