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11:36 (мск), источник: РИА Новости

В Мособлсуде раскрыли подробности перестрелки с «бандой GTA»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силовики, которые отразили нападение членов «банды GTA» в суде во вторник, обеспечивали безопасность на процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

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«Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились», — сказала Осипова.

По словам пресс-секретаря, дело «банды GTA» рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти подсудимых в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

Осипова пояснила, что в лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенный на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского, но еще находились полицейские.

Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов.
Наталья Осипова
Пресс-секретарь Мособлсуда
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Дело экс-главы Миасса рассматривает суд присяжных. Фигурантам дела вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ — «Убийство», «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия» и другие.

Экс-чиновник был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки «Турбазовские».

По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств.

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