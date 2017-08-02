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15:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Орловском районе волки начали нападать на домашних животных

В Ростовской области волки вышли на тропу войны с домашними животными.

Специалисты заповедника «Ростовский» сообщают, что хищники в Орловском районе за месяц убили более 20 домашних питомцев.

По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Ростовский» Александра Липковича, проблема в том, что люди перестали контролировать численность волков, а в дикой природе хищникам не хватает питания.

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