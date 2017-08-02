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13:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Крупный лесной пожар тушат вдоль трассы между Новороссийском и Кабардинкой

Вероятной причиной возгорания могла стать сухая и жаркая погода, установившаяся в Краснодарском крае.

Огонь распространился на территории площадью в гектар в двух километрах от Кабардинки — горит лесная подстилка и можжевеловые заросли, сообщили «России. Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства и специальная техника. МЧС стягивает к месту возгорания силы и средства, уже работают 9 пожарных расчетов. К тушению привлекают казачьи дружины.

После ликвидации пожара предстоит установить его точную причину.

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