Крупный лесной пожар тушат вдоль трассы между Новороссийском и Кабардинкой
Вероятной причиной возгорания могла стать сухая и жаркая погода, установившаяся в Краснодарском крае.
Вероятной причиной возгорания могла стать сухая и жаркая погода, установившаяся в Краснодарском крае.
Огонь распространился на территории площадью в гектар в двух километрах от Кабардинки — горит лесная подстилка и можжевеловые заросли, сообщили «России. Кубань» в
На месте происшествия работают сотрудники ведомства и специальная техника. МЧС стягивает к месту возгорания силы и средства, уже работают 9 пожарных расчетов. К тушению привлекают казачьи дружины.
После ликвидации пожара предстоит установить его точную причину.