Полиция разыскивает несовершеннолетнего, ушедшего из дома
Отделом МВД России по г. Михайловка Волгоградской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Марк Прокофьев, 2004 г. р.
Отделом МВД России по г. Михайловка Волгоградской области разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Марк Прокофьев, 2004 г. р.
31 июля 2017 года мальчик ушел из дома и до настоящего момента не вернулся. По одной из версий, он мог покинуть территорию Михайловского района и направится в сторону другого региона.
Всем, кому