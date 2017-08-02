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16:09 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил лежащего на железнодорожных путях мужчину

Трагедия произошла в ночь на среду.

Краснодар. 2 авг. — Новая Кубань. Инцидент случился 2 августа ориентировочно в 1:45 на платформе 128-й километр.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда заметил лежащего на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего. Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Граждан, имеющих информацию об этом происшествии, просят обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефонам: 8 (861) 259−14−30 или 8 (861) 259−14−29.

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