На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил лежащего на железнодорожных путях мужчину

Краснодар. 2 авг. — Новая Кубань. Инцидент случился 2 августа ориентировочно в 1:45 на платформе 128-й километр.

По предварительным данным, машинист пассажирского поезда заметил лежащего на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего. Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.