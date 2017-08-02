На Кубани пассажирский поезд насмерть сбил лежащего на железнодорожных путях мужчину
Трагедия произошла в ночь на среду.
Трагедия произошла в ночь на среду.
Краснодар. 2 авг. — Новая Кубань. Инцидент случился 2 августа ориентировочно в 1:45 на платформе 128-й километр.
По предварительным данным, машинист пассажирского поезда заметил лежащего на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена, сообщили в
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Проводятся
Граждан, имеющих информацию об этом происшествии, просят обратиться в полицию или в Краснодарский следственный отдел на транспорте по телефонам: