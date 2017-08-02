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12:27 (мск), источник: Pro Город Самара

Главе департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову продлили арест до 3 сентября

Чиновник ещё один месяц обязан находиться дома.

Источник: Pro Город Самара

2 августа в Самарском районном суде рассматривают ходатайство следствия об избрании очередной меры пресечения в отношении главы департамента градостроительства Самары — Сергея Рубакова. Процесс проходит в закрытом режиме — так попросила сторона защиты.

 — Журналистов вывели из зала, а судья тем временем рассматривал запрошенное следствием продление ареста Рубакова — до 3 сентября. В итоге так оно и случилось — чиновник ещё месяц обязан находиться в домашних условиях.

Напомним, что градостроителя обвиняют в предложении посредничества во взятке.

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