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15:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Испания выдаст США программиста Станислава Лисова

Таганрогского программиста Станислава Лисова экстрадируют в США. Такое решение принял испанский суд.

В сообщении говорится: «американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам».

Суд не признал аргументы адвокатов Лисова. Защита намерена обжаловать это решение.

Напомним, жителя Таганрога задержали в аэропорту Барселоны в январе этого года. Его подозревают в разработке вируса, который использовался для хищения банковских данных.

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