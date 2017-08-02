Испания выдаст США программиста Станислава Лисова
Таганрогского программиста Станислава Лисова экстрадируют в США. Такое решение принял испанский суд.
Таганрогского программиста Станислава Лисова экстрадируют в США. Такое решение принял испанский суд.
В сообщении говорится: «американская юрисдикция компетентна для проведения суда по этим фактам».
Суд не признал аргументы адвокатов Лисова. Защита намерена обжаловать это решение.
Напомним, жителя Таганрога задержали в аэропорту Барселоны в январе этого года. Его подозревают в разработке вируса, который использовался для хищения банковских данных.