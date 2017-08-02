В Ростовской области из офиса похитили 5 миллионов рублей

В полицию обратился руководитель предприятия и сообщил о краже принадлежащих ему денег. По подозрению в преступлении был задержан 36-летний работник компании.

По данным полиции, мужчина похитил из металлического ящика более 5 млн рублей. На похищенные деньги он купил автомобиль, часть средств использовал для погашения кредитов. Полицейские установили, что мужчина работал в этой организации около трех лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.