В Ростовской области из офиса похитили 5 миллионов рублей
Работника одной из компаний в Новошахтинске задержали по подозрению в краже 5 млн рублей из офиса, сообщает
Работника одной из компаний в Новошахтинске задержали по подозрению в краже 5 млн рублей из офиса, сообщает
В полицию обратился руководитель предприятия и сообщил о краже принадлежащих ему денег. По подозрению в преступлении был задержан 36-летний работник компании.
По данным полиции, мужчина похитил из металлического ящика более 5 млн рублей. На похищенные деньги он купил автомобиль, часть средств использовал для погашения кредитов. Полицейские установили, что мужчина работал в этой организации около трех лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.