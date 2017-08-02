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13:05 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области из офиса похитили 5 миллионов рублей

Работника одной из компаний в Новошахтинске задержали по подозрению в краже 5 млн рублей из офиса, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В полицию обратился руководитель предприятия и сообщил о краже принадлежащих ему денег. По подозрению в преступлении был задержан 36-летний работник компании.

По данным полиции, мужчина похитил из металлического ящика более 5 млн рублей. На похищенные деньги он купил автомобиль, часть средств использовал для погашения кредитов. Полицейские установили, что мужчина работал в этой организации около трех лет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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