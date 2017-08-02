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13:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Любители экстремальных селфи задержаны при попытке забраться на ЛЭП в Балахнинском районе Нижегородской области

Попасть под напряжение можно не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним.

Любители экстремальных селфи задержаны при попытке забраться на ЛЭП в Балахнинском районе Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», специалисты компании совместно с сотрудниками полиции пресекли попытку несанкционированного подъема посторонними лицами на 106 метровую опору ЛЭП в Балахне.

Согласно информации, в 16:00 1 августа с диспетчерского пункта в Балахне был обнаружен несанкционированный подъем двумя посторонними лицами на опору воздушной линии электропередачи 110 кв НиГРЭС-ПС «Заволжская». В связи с этим опора немедленно была отключена, а на место происшествия выехали сотрудники «Нижновэнерго», полиции и МЧС.

Нарушителями оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции Балахны. Как они сообщили, им хотелось сделать селфи на 106-метровой опоре.

В ответ на действия молодых нарушителей сотрудники «Нижновэнерго» предложили свою инструкцию по селфи с ЛЭП. «Если цель — сделать селфи на фоне опоры линии электропередач, отойдите от нее на расстояние 50 м и более. Так вы достигнете двух целей: во-первых, полностью обезопасите себя от поражения электротоком, во-вторых, ЛЭП будет видна в кадре целиком», — говорят в пресс-службе.

А вот от идеи подняться на опору, специалисты советуют отказаться «раз и навсегда». Почти со 100% вероятностью это будет грозить увечьями. При съёмке с моноподом (палкой для селфи) также нужно соблюдать технику безопасности: нельзя приближать его к проводам воздушной линии и прочим токоведущим частям. «Длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним», — утверждают сотрудники «Нижновэнерго».

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