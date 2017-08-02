Любители экстремальных селфи задержаны при попытке забраться на ЛЭП в Балахнинском районе Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», специалисты компании совместно с сотрудниками полиции пресекли попытку несанкционированного подъема посторонними лицами на 106 метровую опору ЛЭП в Балахне.

Согласно информации, в 16:00 1 августа с диспетчерского пункта в Балахне был обнаружен несанкционированный подъем двумя посторонними лицами на опору воздушной линии электропередачи 110 кв НиГРЭС-ПС «Заволжская». В связи с этим опора немедленно была отключена, а на место происшествия выехали сотрудники «Нижновэнерго», полиции и МЧС.

Нарушителями оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции Балахны. Как они сообщили, им хотелось сделать селфи на 106-метровой опоре.

В ответ на действия молодых нарушителей сотрудники «Нижновэнерго» предложили свою инструкцию по селфи с ЛЭП. «Если цель — сделать селфи на фоне опоры линии электропередач, отойдите от нее на расстояние 50 м и более. Так вы достигнете двух целей: во-первых, полностью обезопасите себя от поражения электротоком, во-вторых, ЛЭП будет видна в кадре целиком», — говорят в пресс-службе.