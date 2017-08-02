Любители экстремальных селфи задержаны при попытке забраться на ЛЭП в Балахнинском районе Нижегородской области
Попасть под напряжение можно не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним.
Попасть под напряжение можно не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним.
Любители экстремальных селфи задержаны при попытке забраться на ЛЭП в Балахнинском районе Нижегородской области.
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Согласно информации, в 16:00 1 августа с диспетчерского пункта в Балахне был обнаружен несанкционированный подъем двумя посторонними лицами на опору воздушной линии электропередачи 110 кв
Нарушителями оказались двое молодых людей 18 и 20 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции Балахны. Как они сообщили, им хотелось сделать селфи на 106-метровой опоре.
В ответ на действия молодых нарушителей сотрудники «Нижновэнерго» предложили свою инструкцию по селфи с ЛЭП. «Если цель — сделать селфи на фоне опоры линии электропередач, отойдите от нее на расстояние 50 м и более. Так вы достигнете двух целей:
А вот от идеи подняться на опору, специалисты советуют отказаться «раз и навсегда». Почти со 100% вероятностью это будет грозить увечьями. При съёмке с моноподом (палкой для селфи) также нужно соблюдать технику безопасности: нельзя приближать его к проводам воздушной линии и прочим токоведущим частям. «Длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним», — утверждают сотрудники «Нижновэнерго».