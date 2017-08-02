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12:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стали известны подробности перестрелки среди молодежи в Петропавловске

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. В Петропавловске устанавливают обстоятельства двух конфликтов со стрельбой, в результате которой 19-летний парень потерял ногу, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Как рассказал на брифинге начальник следственного управления департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области Кайрат Касымбеков, в субботу, 29 июля, в Петропавловске произошли два инцидента со стрельбой, которые попали в обзор камер наружного наблюдения.

«В ночь на 29 июля в городском парке Петропавловска между жителями областного центра произошла конфликтная ситуация, в результате которой одному из участников конфликта были нанесены телесные повреждения, в отношении него было применено огнестрельное пневматическое оружие. По данному факту обращений ни в органы полиции, ни в медицинские учреждения не было. Участники инцидента никуда не обращались. Данный инцидент у нас был зарегистрирован по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия», — проинформировал Касымбеков.

По его данным, в настоящее время данное уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента внутренних дел. По данному факту в розыске находятся два участника конфликта, принимаются меры по их установлению и задержанию.

«Кроме того, установлен факт, что в 20 часов 29 июля в районе областной детской больницы произошел еще один инцидент с применением огнестрельного оружия. На сегодняшний день стало известно, что оружие применялось с обеих сторон. В результате потерпевшему, который фигурирует в качестве потерпевшего и в первом эпизоде, нанесены множественные дробовые ранения в область левого бедра и руки. Сейчас он находится на лечении в больнице», — пояснил Касымбеков.

После перестрелки все участники инцидента скрылись с места происшествия. Потерпевший двумя друзьями был доставлен в областную детскую больницу. Позже в 1-й городской больнице Петропавловска ему была ампутирована раненая нога.

«В результате объявленного плана “Перехват” по горячим следам в районе Подгоры была задержана машина с участниками инцидента. На сегодняшний день трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, водворены в следственный изолятор Петропавловска. В отношении них выбрана мера пресечения — арест. Проводится досудебное расследование», — рассказал Касымбеков.

По факту, который имел место на пересечении улиц Пушкина и Партизанская, возбуждено три уголовных дела — по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, по факту покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами — квалифицирующими признаками применения группой лиц из хулиганских побуждений и по факту хранения и перевозки огнестрельного оружия.

«Все три дела объединены в одно производство, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства дела. Создана следственно-оперативная группа, уголовное дело находится на контроле как руководства департамента внутренних дел, так и прокуроров области и города. Оружие изъято со стороны подозреваемых — пневматический пистолет и два обреза. Участникам конфликта от 16 до 19 лет, среди них учащиеся, студенты колледжа и неработающие. Задержанным грозит по самой тяжелой из статей (покушение на убийство) от 15 до 20 лет лишения свободы», — проинформировал, отвечая на вопросы журналистов, Касымбеков.

К слову, первый конфликт произошел возле развлекательного центра «Парк Сити», где был убит известный баскетболист Игорь Нанаев. На вопрос журналистов, будут ли приняты меры в отношении администрации заведения, где происходят такие громкие конфликты, а охранники остаются в стороне, полицейский ответил, что и данный факт будет всесторонне исследован.

«Данное обстоятельство будет исследовано в ходе изучения обстоятельств дела, если мы найдем какую-то вину администрации заведения, то внесем представление. Если будет установлена вина, то привлечем к уголовной ответственности», — отметил Касымбеков.

Администрация же заведения утверждает, что во время конфликта подходили полицейские, однако они не стали задерживать конфликтующих.

«Видеозапись мы изъяли, она проходит в качестве доказательств по уголовному делу. Кроме того, по факту присутствия сотрудников на месте происшествия проводится служебное расследование МПС ДВД, по результатам проверке будут приняты меры», — заверил представитель ДВД.

Он заключил, что состояние потерпевшего по-прежнему тяжелое, следственные действия с ним пока проводить невозможно.

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