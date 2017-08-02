Дело свердловского чекиста-потрошителя закрыто судом
Бывший сотрудник УФСБ Александр Игнатьев, убивший жену и дочь, может рассчитывать на освобождение из психиатрического стационара.
Бывший сотрудник УФСБ Александр Игнатьев, убивший жену и дочь, может рассчитывать на освобождение из психиатрического стационара.
Уральский окружной военный суд поставил точку в деле Александра Игнатьева, убившего осенью 2016 года свою жену и 4-месячную дочь. Бывший оперативник УФСБ по Свердловской области, следователь и руководитель
Уголовное дело военный трибунал фактически прекратил 31 июля 2017 года, отправив подсудимого на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику в Волгоград. На основании заключения врачей Центра социальной и судебной психиатрии Сербского, а также специалистов 111-й лаборатории Минобороны, Игнатьев был признан неподсудным, поскольку в момент преступления не отдавал отчета своим действиям. В какой момент произошли катастрофические изменения в психике подсудимого не сообщается. Как пояснил чекист журналистам, с которыми пообщался в суде спустя во время ареста в октябре прошлого года, его поразил «компьютерный вирус из компьютеров и сотовых телефонов, которыми пользуются граждане Российской Федерации».
Жестокое убийство произошло в 21 октября 2016 года в квартире одного из жилых комплексов
Игнатьев обвинялся по части 2 статьи 105 УК РФ, ответственность по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Помещение в специализированный стационар предполагает, что бывший офицер ФСБ после курса интенсивной терапии сможет выйти на свободу.