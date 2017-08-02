Дело свердловского чекиста-потрошителя закрыто судом

Уральский окружной военный суд поставил точку в деле Александра Игнатьева, убившего осенью 2016 года свою жену и 4-месячную дочь. Бывший оперативник УФСБ по Свердловской области, следователь и руководитель информационно-аналитического отдела признан невменяемым. Судебного следствия не будет, сообщает источник «АиФ-Урал».

Уголовное дело военный трибунал фактически прекратил 31 июля 2017 года, отправив подсудимого на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику в Волгоград. На основании заключения врачей Центра социальной и судебной психиатрии Сербского, а также специалистов 111-й лаборатории Минобороны, Игнатьев был признан неподсудным, поскольку в момент преступления не отдавал отчета своим действиям. В какой момент произошли катастрофические изменения в психике подсудимого не сообщается. Как пояснил чекист журналистам, с которыми пообщался в суде спустя во время ареста в октябре прошлого года, его поразил «компьютерный вирус из компьютеров и сотовых телефонов, которыми пользуются граждане Российской Федерации».

Жестокое убийство произошло в 21 октября 2016 года в квартире одного из жилых комплексов Верх-Исетского района Екатеринбурга. В один из моментов семейного скандала Игнатьев сначала убил свою 4-месячную дочь, после чего нанес несколько смертельных ножевых ранений жене. Ей же он вырезал глаза. Позже во время расследования он рассказал, что ребенка он буквально выпотрошил как куклу, но убивал не жену, а вселившееся в нее существо. После совершенного, силовик попытался убить себя, но нанес себе лишь незначительные раны шеи. Спастись смогла лишь 7-летняя дочь Игнатьева, которую он во время убийства отправил к бабушке.