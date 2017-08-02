В Симферополе иномарка протаранила «скорую», ехавшую на вызов

«Автомобиль скорой медицинской помощи двигался от Московского кольца в сторону площади Куйбышева с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. Он следовал в Республиканскую клиническую больницу Семашко для транспортировки пациента в другую больницу. Объезжая пробку в районе перекрестка Киевской и Толстого автомобиль выехал на полосу встречного движения. Из второго ряда начал разворот автомобиль Nissan Murano, который в последствии врезался в заднюю правую арку автомобиля «скорой», — сообщил Астанкин.