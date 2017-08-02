Шторм может накрыть Санкт-Петербург в ближайшие часы

Ливни, грозы и шторм могут обрушится на Санкт-Петербург в течение дня, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Очередной циклон завис над городом. Он принес с собой не только облачность и понижение температуры, но и дождь. Во второй половине дня ожидаются ливни и грозы.

«Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Во второй половине дня 7−12 м/с, местами порывы 15 м/с, — предупреждают специалисты. — Будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности».

Напомним, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.