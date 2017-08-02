Шторм может накрыть Санкт-Петербург в ближайшие часы
Главное управление МЧС по городу рассылает штормовое предупреждение.
Главное управление МЧС по городу рассылает штормовое предупреждение.
Ливни, грозы и шторм могут обрушится на
Очередной циклон завис над городом. Он принес с собой не только облачность и понижение температуры, но и дождь. Во второй половине дня ожидаются ливни и грозы.
«Ветер южный,
Напомним, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
При штормовом ветре на улице, — лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А также избегать деревьев.