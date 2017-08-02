Из-за ЧП на борту омский самолет не долетел до Москвы

Экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» пришлось совершить аэробусу А-321, который летел из Омска в Домодедово. Инцидент произошел ранним утром.

Как сообщают источники «СуперОмска», причиной посадки стало плохое самочувствие у одного из 221 пассажира. В итоге 51-летняя женщина была госпитализирована в одну из местных больниц. Через час вынужденной остановки лайнер вновь вылетел в Москву.