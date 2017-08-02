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13:05 (мск), источник: СуперОмск

Из-за ЧП на борту омский самолет не долетел до Москвы

Аэробус А-321, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в Нижнем Новгороде.

Экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» пришлось совершить аэробусу А-321, который летел из Омска в Домодедово. Инцидент произошел ранним утром.

Как сообщают источники «СуперОмска», причиной посадки стало плохое самочувствие у одного из 221 пассажира. В итоге 51-летняя женщина была госпитализирована в одну из местных больниц. Через час вынужденной остановки лайнер вновь вылетел в Москву.

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