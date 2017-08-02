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12:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Спасатели предотвратили гибель пловца, пытавшегося покорить реку Уфимку

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе вечером 1 августа спасатели, дежурившие на пляже «Водопад», предотвратили трагедию на воде.

Как рассказала агентству «Башинформ» пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина, один из отдыхающих решил переплыть реку Уфимку.

Пловец быстро добрался до середины реки. Выйдя на судовой ход, спасатели заметили, что силы мужчину стали покидать. Они не стали ждать, когда пловец окончательно обессилит и пришли ему на выручку.

В ведомстве отметили, что 27-летний мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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