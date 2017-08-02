Спасатели предотвратили гибель пловца, пытавшегося покорить реку Уфимку

Как рассказала агентству «Башинформ» пресс-секретарь столичной «Службы спасения 112» Яна Калинина, один из отдыхающих решил переплыть реку Уфимку.

Пловец быстро добрался до середины реки. Выйдя на судовой ход, спасатели заметили, что силы мужчину стали покидать. Они не стали ждать, когда пловец окончательно обессилит и пришли ему на выручку.