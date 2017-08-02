В Панинском районе «ВАЗ» столкнулся с лосем
Животное неожиданно выскочило на дорогу.
Животное неожиданно выскочило на дорогу.
Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с лосем на дороге между поселками Хавенка и Первомайское Панинского района утром понедельника, 31 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил охотовед района Валерий Данилов в среду, 2 августа.
Водитель легковушки рассказал Валерию Данилову, что лось неожиданно выскочил на дорогу. Удар пришелся по задней части тела животного. Сильно пострадала машина. Лось поднялся и ушел в лес. Валерий Данилов осмотрел место происшествия. По его словам, крови на асфальте не было.
— Прошли по следам лося. Увидели, что он несколько раз останавливался, притаптывая траву для отдыха, — пояснил Валерий Данилов.
Контекст
Это не первый случай на трассах в Воронежской области, когда автомобиль сталкивается с лосем. Автомобиль Daewoo Nexia врезался в лося в Новохоперском районе в понедельник, 24 июля. В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка иномарки. Авария произошла на 131 км трассы М4 «Дон» (автодорога Бобров-Таловая-Новохоперск). За рулем Daewoo Nexia был 65-летний житель Воронежской области. Лось выбежал на дорогу, и мужчина не успел затормозить. О состоянии животного ничего неизвестно.