В Панинском районе «ВАЗ» столкнулся с лосем

Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с лосем на дороге между поселками Хавенка и Первомайское Панинского района утром понедельника, 31 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил охотовед района Валерий Данилов в среду, 2 августа.

Водитель легковушки рассказал Валерию Данилову, что лось неожиданно выскочил на дорогу. Удар пришелся по задней части тела животного. Сильно пострадала машина. Лось поднялся и ушел в лес. Валерий Данилов осмотрел место происшествия. По его словам, крови на асфальте не было.

— Прошли по следам лося. Увидели, что он несколько раз останавливался, притаптывая траву для отдыха, — пояснил Валерий Данилов.

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