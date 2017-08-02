В Богородске задержана рецидивистка за убийство второго мужа
Злоумышленница смертельно ранила супруга в грудь во время ссоры.
Злоумышленница смертельно ранила супруга в грудь во время ссоры.
Жительница Богородска задержана за убийство второго мужа, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 31 июля в квартире дома в переулке Песочный во время семейной ссоры подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемая сразу же была задержана, при допросе она сообщила следователям, что сожитель накануне длительное время отсутствовал дома и пришел в нетрезвом виде.