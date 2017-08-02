В Богородске задержана рецидивистка за убийство второго мужа

По версии следствия, 31 июля в квартире дома в переулке Песочный во время семейной ссоры подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая сразу же была задержана, при допросе она сообщила следователям, что сожитель накануне длительное время отсутствовал дома и пришел в нетрезвом виде. Из-за этого между ними произошел скандал. Ранее подозреваемая уже была осуждена за совершение аналогичного преступления. В прошлый раз она также убила своего мужчину. Возбуждено уголовное дело.