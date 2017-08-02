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14:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Богородске задержана рецидивистка за убийство второго мужа

Злоумышленница смертельно ранила супруга в грудь во время ссоры.

Жительница Богородска задержана за убийство второго мужа, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 31 июля в квартире дома в переулке Песочный во время семейной ссоры подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая сразу же была задержана, при допросе она сообщила следователям, что сожитель накануне длительное время отсутствовал дома и пришел в нетрезвом виде. Из-за этого между ними произошел скандал. Ранее подозреваемая уже была осуждена за совершение аналогичного преступления. В прошлый раз она также убила своего мужчину. Возбуждено уголовное дело.

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