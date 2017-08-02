«Цыгана Диму», проходившего по делу о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге, отправили в колонию за мошенничество

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в 2015 году Пестриков нашел ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего спиртным жителя Екатеринбурга, являющегося собственником квартиры по улице Минометчиков. Войдя в доверие к мужчине, Пестриков, под предлогом оказания помощи в избавлении от алкогольной зависимости и трудоустройстве, обманным способом завладел ключами от его жилья, паспортом, а также документами о праве собственности на квартиру, которые затем передал Богданову. В свою очередь тот понимал, что для совершения преступления нужен подставной человек, и нашел ранее незнакомого ему Александра Ярошевича.

«После этого Богданов, воспользовавшись услугами неустановленного следствием лица, осуществил вклеивание фотографии Ярошевича в паспорт собственника квартиры. Впоследствии через нотариальную доверенность данная квартира была продана за 1,5 млн руб. Незаконно полученными денежными средствами Пестриков, Богданов и Ярошевич распорядились по своему усмотрению», — сообщили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что в ходе расследования уголовного дела на данную квартиру был наложен арест, а жилищные права ее владельца восстановлены. Поскольку подсудимые возместили ущерб потерпевшему в полном размере, суд назначил Дмитрию Пестрикову и Николаю Богданову по одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как добавили в прокуратуре, материалы уголовного дела в отношении Александра Ярошевича из-за его состояния здоровья выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом отдельно.