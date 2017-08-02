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13:10 (мск), источник: dostup1.ru

Осужден депутат, укравший 19 плит с дороги под Бредами

Народному избраннику придется возместить ущерб и отправиться на обязательные работы.

Депутат из Карталинского района (Челябинская область) приговорен к 350 часам обязательных работ за хищение 19 ж/б плит, защищавших дорогу от размытия в Брединском районе, — народный избранник погрузил конструкции себе в автомобиль и поехал домой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в июле 2016 года на 6-м километре автодороги Могутовский — Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Поздно вечером депутат возвращался в село Неплюевка домой, но заметил на обочине железобетонные плиты, которые могли бы ему пригодиться. Остановившись, народный избранник погрузил конструкции себе в УАЗ и продолжил путь.

Довезти похищенное до дома депутат не успел, так как его остановили сотрудники ГИБДД. Им мужчина пояснил, что купил плиты на трассе у незнакомцев. Тем не менее, выяснилось, что конструкции принадлежали на праве оперативного управления министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Вину в совершении преступления народный избранник не признал, пояснив, что плиты приобрел на автодороге у неизвестных лиц. Суд признал его виновным в краже и приговорил к 350 часам обязательных работ. Кроме того, удовлетворен в полном объеме иск в пользу Миндортранса Челябинской области о взыскании ущерба в размере 8 тыс. рублей», — рассказал прокурор Варны Александр Данилов.

Напомним, похищенные плиты предназначались для укрепления кюветов для отведения ливневых потоков воды в целях предотвращения размытия дорожного полотна и исключения возможности его обрушения.

Ольга Плеханова.

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