Омские похитители мороженок оставили след из оберток

Из холодильного агрегата вырвали верхнюю подвижную часть и похитили мороженого на 5570 рублей. Преступление было совершено около 3:00, подозреваемых нашли утром в одном из дворов Ленинского округа. Преступление помог раскрыть дворник.

При уборке двора дома на улице Серова дворник сделал замечание двум сидевшим на лавке мужчинам, которые бросали обертки от мороженого себе под ноги. Мусорить они продолжили в другом дворе, где и были задержаны. Оказалось, что одному мужчине 32 года, другому 37 лет, оба имеют по несколько судимостей.

К моменту задержания большая часть похищенного уже растаяла или была съедена. О причастности задержанных к преступлению говорил пакет с остатками мороженого, свидетельствовали против них также следы пальцев рук, сообщила пресс-служба омской полиции.