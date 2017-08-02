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15:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске экологи обнаружили источник запаха нечистот

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали по обращению жителей Нижнекамска, пожаловавшихся на запах нечистот в районе улицы БСИ.

В результате экологи обнаружили канализационную трубу, хозяйственно-бытовые стоки из которой сбрасывались прямо на почву, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Также возле канализационной трубы экологи обнаружили пятна, похожие на мазутные. Сама труба берет начало за высоким бетонным забором. Организация, которая находится за ограждением, подлежит федеральному государственному экологическому надзору», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы Минэкологии отобрали пробы почвы и воздуха. Материалы будут переданы в прокуратуру для привлечения нарушителя к ответственности.

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