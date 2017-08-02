В Нижнекамске экологи обнаружили источник запаха нечистот

В результате экологи обнаружили канализационную трубу, хозяйственно-бытовые стоки из которой сбрасывались прямо на почву, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Также возле канализационной трубы экологи обнаружили пятна, похожие на мазутные. Сама труба берет начало за высоким бетонным забором. Организация, которая находится за ограждением, подлежит федеральному государственному экологическому надзору», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства.