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13:40 (мск), источник: ТАСС

Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане

По предварительной версии, смертник привел в действие взрывное устройство.

Источник: AFP 2017

ТАСС, 2 августа. Североатлантический альянс понес потери в результате нападения на его конвой в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщается на странице миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в Twitter.

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«Решительная поддержка» подтверждает, что конвой НАТО был атакован в полдень в Кандагаре. В результате нападения есть потери, — говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что ведется работа по сбору дополнительных данных.

Ранее агентство «Синьхуа» проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в провинции Кандагар. Инцидент произошел во время прохождения иностранного военного конвоя. Согласно предварительной версии следствия, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» действует в Афганистане с 1 января 2015 года. Ее главной задачей является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих. 9 июля 2016 года на саммите НАТО в Варшаве миссия была продлена на 2017 год. Согласно информации на сайте альянса, в настоящий момент в Афганистане дислоцированы около 13 тыс. военнослужащих из стран — членов НАТО и государств-партнеров.

Комментарии
2
Ruslan S
Зато некоторые считают потери России в Сирии.
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Сергей Костенко
Сколько лет америкосы в Афганистане, в ООН - молчание... Конечно, ведь "империя зла" - совсем другая страна...
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