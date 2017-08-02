Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане

Источник: AFP 2017

ТАСС, 2 августа. Североатлантический альянс понес потери в результате нападения на его конвой в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщается на странице миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в Twitter.

«Решительная поддержка» подтверждает, что конвой НАТО был атакован в полдень в Кандагаре. В результате нападения есть потери, — говорится в сообщении.

Читайте также Двенадцать афганских полицейских погибли от ошибочного удара со стороны США

Кроме того, отмечается, что ведется работа по сбору дополнительных данных.

Ранее агентство «Синьхуа» проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в провинции Кандагар. Инцидент произошел во время прохождения иностранного военного конвоя. Согласно предварительной версии следствия, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.