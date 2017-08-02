Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
По предварительной версии, смертник привел в действие взрывное устройство.
По предварительной версии, смертник привел в действие взрывное устройство.
ТАСС, 2 августа. Североатлантический альянс понес потери в результате нападения на его конвой в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщается на странице миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в Twitter.
«Решительная поддержка» подтверждает, что конвой НАТО был атакован в полдень в Кандагаре. В результате нападения есть потери, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что ведется работа по сбору дополнительных данных.
Ранее агентство «Синьхуа» проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в провинции Кандагар. Инцидент произошел во время прохождения иностранного военного конвоя. Согласно предварительной версии следствия, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.
Миссия НАТО «Решительная поддержка» действует в Афганистане с 1 января 2015 года. Ее главной задачей является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих. 9 июля 2016 года на саммите НАТО в Варшаве миссия была продлена на 2017 год. Согласно информации на сайте альянса, в настоящий момент в Афганистане дислоцированы около 13 тыс. военнослужащих из стран — членов НАТО и