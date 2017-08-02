В Перми стая бездомных собак напала на велосипедиста

Жительница Перми сообщила, что жителей её дома и ближайших дворов терроризирует стая бездомных собак.

«Сегодня около 5 часов утра я проснулась от лая собак. Выглянув в окно, увидела, что дикие животные лают друг на друга. Их была целая стая, около 20. На днях на моих глазах они напали на улице Кировоградской на велосипедиста. Одна прыгнула, а другие с лаем бежали следом», — рассказала Светлана Неволина.

По её словам, стая обитает в их микрорайоне не один год. Сначала она была не такой многочисленной, а этим летом животных стало значительно больше.

Часто собаки ночуют на территории заброшенной стройки за Дворцом культуры имени Кирова. Не редко их можно наблюдать на территории гимназии № 68. Женщина рассказала, что у местных жителей дикие животные давно вызывают страх, и просит принять меры ради безопасности горожан.