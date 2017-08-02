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13:34 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Смертельное ДТП произошло в Белореченском районе Краснодарского края

59-летний водитель «Нисан Тиида» превысил скорость и столкнулся со встречным автомобилем «КАМАЗ 6520».

Авария произошла в районе 4-ого километра дороги «Белореченск — Нижневеденеевский».

«В результате происшествия 57-летний пассажир иномарки от полученных травм погиб», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Причины ДТП и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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