Смертельное ДТП произошло в Белореченском районе Краснодарского края
59-летний водитель «Нисан Тиида» превысил скорость и столкнулся со встречным автомобилем «КАМАЗ 6520».
59-летний водитель «Нисан Тиида» превысил скорость и столкнулся со встречным автомобилем «КАМАЗ 6520».
Авария произошла в районе 4-ого километра дороги «Белореченск — Нижневеденеевский».
«В результате происшествия 57-летний пассажир иномарки от полученных травм погиб», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Причины ДТП и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.